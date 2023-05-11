Самарский депутат не смог оспорить штраф за дискредитацию армии лапшой на ушах

Самарский областной суд оставил без изменения постановление Новокуйбышевского городского суда по делу «о лапше на ушах» депутата губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Решение было принято сегодня, 11 мая.
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Ранее первая инстанция оштрафовала парламентария за дискредитацию вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По мнению представителей депутата, «решение незаконное и политически мотивированное, а выводы не основаны на законодательстве об административных правонарушениях».
«Мы еще не видели мотивированное решение, мы знаем только то, что суд оставил постановление Новокуйбышевского городского суда без изменения и нашу жалобу без удовлетворения. Нам неизвестно, чем он это мотивировал, какие доводы посчитал наиболее значимыми в пользу того, чтобы оставить решение без изменения»,— пояснил «Ъ» адвокат Михаила Абдалкина Алексей Лапузин.
Представители депутата будут оспаривать решение областного суда в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.
Прошлое заседание областного суда от 4 мая перенесли и вызвали в суд заместителя председателя Самарской губернской думы Марину Антимонову. Михаил Абдалкин сообщал, что именно по ее просьбе депутаты слушали послание президента. Однако госпожа Антимонова на заседание суда сегодня не пришла.
Скандал с депутатом-коммунистом Михаилом Абдалкиным разгорелся в феврале, когда он опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он с лапшой на ушах смотрит фрагмент послания президента РФ Владимира Путина. Областной парламент сразу же отреагировал на ситуацию, объявив депутату публичное порицание и рекомендовав обкому КПРФ исключить его из партии. Кроме того, губдума обратилась в правоохранительные органы. В итоге в отношении Михаила Абдалкина составили административный протокол за дискредитацию вооруженных сил РФ. Суд оштрафовал его на 150 тыс. руб.
Подробнее о ситуации с депутатом читайте в материале «Коммунисты отстояли товарища».