СКР объявит в розыск выписавших ордер на арест Путина судей МУС

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что вскоре три судьи Международного уголовного суда (МУС), выдавшие ордер на арест президента Владимира Путина, будут объявлены в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей (МУС.— "Ъ"), которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск»,— сказал господин Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС). Решение МУС в отношении президента и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой глава СКР назвал безумным.

СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Великобритания), а также судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика) 20 марта — спустя три дня после выдачи ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поскольку не участвует в Римском статуте, на основе которого был учрежден суд.

17 марта МУС постановил, что Владимир Путин и Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины, и выдал ордер на их арест. СКР настаивал, что уголовное преследование носит «заведомо незаконный характер», поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств в соответствии с Конвенцией ООН, указывали в ведомстве.

Милена Костерева