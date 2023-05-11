Песков: ответить на действия США по передаче активов россиян Украине почти невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение американского Минюста передать Украине конфискованные активы российского предпринимателя Константина Малофеева нанесет ущерб самим США. По его словам, такие действия нельзя оставлять «без взаимности», но ответить на них в американской юрисдикции почти невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

«По США это тоже бьет бумерангом. Надо понять, есть ли юридическое обоснование — это прямое посягательство на право собственности. Это подрывает доверие инвесторов. В обычных условиях это предмет для судебного разбирательства с абсолютными перспективами выиграть, но сейчас такой перспективы нет»,— указал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос «Ъ FM» в ходе пресс-колла.

Он добавил, что ответить на действия Вашингтона в их юрисдикции практически невозможно. «Но надо искать варианты, которые соответствуют нашим интересам, какие-то нетривиальные шаги. Без взаимности, конечно, такое оставлять нельзя»,— резюмировал господин Песков.

Соединенные Штаты заблокировали $5,4 млн активов господина Малофеева в феврале. Сегодня, 11 мая, средства начали передавать Киеву. Закон, согласно которому американский Минюст может передавать Украине конфискованные российские активы, президент США Джо Байден подписал в конце 2022 года. В МИД РФ подобные меры Вашингтона назвали «неприкрытым грабежом».

Григорий Лейба