В Ярославле жителям отложили платежи за КР на СОИ

В Ярославле ряд управляющих компаний в апреле сделали перерасчет сумм платежей за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (КР на СОИ) для жителей за 2022 год. «Ъ-Ярославль» сообщал, что районные и городские прокуратуры Ярославской области направили представления управляющим компаниям с требованием распределить плату за КР на СОИ равными платежами в течение года. Такая рекомендация содержалась в постановлении правительства России от 27 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В одной из управляющих компаний Ярославля «Ъ-Ярославль» сообщили, что в апрельских квитанциях выполнили перерасчет — жителям вернули часть платы за КР на СОИ, выставленную в марте, а именно 8/12 платы за 2022 год (по количеству оставшихся месяцев). Жители все равно заплатят за коммунальные ресурсы, но равными долями в течение года.

В другой управляющей компании рассказали, что выполнили перерасчет только для тех, кто не успел оплатить мартовскую квитанцию. Для них также остаток суммы распределят на год. Жители, уже оплатившие КР на СОИ за 2022 год, возврат не получат, но и не будут получать платежи в течение оставшихся месяцев 2023 года.

В Минстрое России пояснили, что возможность распределения платы по году не является обязательной.

«Принятое постановление Правительства России от 27 марта 2023 г. № 480 позволяет начислять размер перерасчета платы за ОДН равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы в течение года, следующего за расчетным годом»,— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минстроя.

Подробнее — в материале «В квартплате выросло содержание»

Антон Голицын