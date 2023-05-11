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В Нижнем Новгороде простились с погибшим помощником Захара Прилепина

Церемония прощания с Александром Шубиным, который погиб при покушении на писателя и политика Захара Прилепина, состоялась в крематории Нижнего Новгорода 11 мая. Похороны пройдут 12 мая в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Захара Прилепина.

Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Фото: Из личного архива Александра Шубина

Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Фото: Из личного архива Александра Шубина

Александр Шубин — соратник Захара Прилепина, участник батальона «Оплот» Росгвардии. Родился в Луганске в 1996 году, с 2014 года служил в ополчении Донбасса. Посмертно представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества.

Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая около Бора в Нижегородской области. Машина, в которой ехали писатель и Александр Шубин, взорвалась. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован, его соратник погиб на месте.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудило уголовное дело. Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. Он заявил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины, заложил на пути следования автомобиля две мины и дистанционно привел их в действие.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Анастасия Еремина

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