Замминистра юстиции пояснил, что считается поддержкой иностранных агентов

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что основанием для включения в реестр иностранных агентов является не только прямое иностранное финансирование, но и оказание методической и организационной помощи, организация площадок в средствах массовой информации, продвижение и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Тем не менее очевидно, что, помимо непосредственно финансирования, существуют и другие, не менее эффективные способы поддержки иностранными интересантами своих "агентов влияния": предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, "раскрутка" в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое»,— сказал Олег Свириденко ТАСС.

Господин Свириденко отметил, что сейчас существует «достаточно широкий инструментарий для скрытого или непрямого финансирования». По его словам, это криптовалюты, карты в иностранных банках, а также выпущенные на имя родственников или знакомых банковские карты и передача наличных денег.

В апреле в Госдуме предложили запретить имущественную поддержку иноагентов, а также ввести наказание для тех, кто помогает им обходить запреты. Для иноагентов также предлагали ввести дополнительный налог на прибыль в 5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таланты и пособники».

Олеся Павленко