Секретарь СНБО Украины: Киев пытаются усадить за стол переговоров на условиях Москвы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинскую сторону пытаются склонить к переговорам с Россией на условиях Москвы. По его словам, такие предложения поступают из разных стран в большом количестве. О каких государствах идет речь, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Anna Voitenko / Reuters Алексей Данилов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран»,— сказал господин Данилов в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

Алексей Данилов считает, что президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о переговорах с Россией «только на условиях нашей страны». «Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого не хотели представители некоторых стран»,— заключил он.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил план мирного урегулирования военного конфликта. Среди пунктов плана — освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева