Fortum спишет российские активы на €1,7 млрд

Финская Fortum спишет свои активы в России на €1,7 млрд и деконсолидирует местный сегмент, говорится в сообщении компании. Напомним, Fortum является одним из ведущих поставщиков и производителей тепловой и электроэнергии на Урале. В апреле президент РФ Владимир Путин разрешил передать активы компании под временное управление Росимущества.

«С весны прошлого года мы последовательно пытались уйти с российского рынка и безуспешно обращались за разрешением на продажу продукции как российским, так и международным покупателям. Обоснование ареста наших активов необходимостью защиты энергетической безопасности России — это просто прикрытие»,— заявил президент и гендиректор Fortum Маркус Раурамо.

В компании отметили, что до 2022 года в российские активы компанией было инвестировано около €6 млрд. При этом с 2008 года EBITA составила более €4 млрд., из-за чего убыток финского производителя составил почти €2 млрд.

В России ПАО «Фортум» представлена семью теплоэлектростанциями. Из них четыре — в Челябинской области, две — в Тюменской области. Еще одна — Няганская ГРЭС — расположена в Ханты-Мансийском автономном округе и является одной из самых крупных ТЭЦ в России.

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