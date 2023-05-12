Бег, здоровье, экология

Участники корпоративной акции Восточно-Сибирской нефтегазовой компании (дочернее предприятие НК «Роснефть») «Бегом убираться!» собрали более 400 килограммов мусора на красноярском острове Отдыха. Это мероприятие стало для нефтяников и неравнодушных бегунов традицией – забег уже организуется третий год подряд: за это время экоактивисты собрали более тонны выброшенной пластиковой упаковки, стекла, резины, металла и бумаги.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК

Перед стартом – обязательная утренняя зарядка и танцевальная программа. Маршрут для бегунов небольшой – три с половиной километра одолеет даже начинающий. Однако и такой короткой дистанции хватает, чтобы всего за час собрать большой командой 400 килограммов мусора.

Такой вид активности, сочетающий здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде, называется плоггинг. Термин образован от двух слов: английского jogging – «бег трусцой» и шведского plokka up – «подбирать». Движение создал шведский активист Эрик Альстрем. Суть проста – во время пробежки вы берете в руки пакет, надеваете перчатки и захватываете весь мусор, попадающийся на дороге. Прелесть в том, что таким образом можно существенно повысить интенсивность тренировки и превратить обычную пробежку в кросс по пересеченной местности. Ведь мусор, который вы увидите, может быть брошен не просто рядом с тропой – чтобы достичь цели, приходится преодолевать препятствия.

Отметим, бережное отношение к природным ресурсам – один из приоритетов компании «Роснефть». «Зеленые» инвестиции ВСНК в прошлом году составили 668 млн руб. Компания направляла средства на участие в общероссийских экологических акциях, мероприятиях по лесовосстановлению в красноярской тайге, воспроизводству рыбных биологических ресурсов в Енисее, очистку берегов сибирских рек. Кроме того, нефтяники активно поддерживают научные изыскания, которые помогают решать экологические проблемы в зоне присутствия компании – в Эвенкии. Благодаря компании удалось определить численность северного оленя, являющегося основным индикатором благополучия хрупкой северной природы, отследить пути его миграции.

Однако дело не только в масштабах вложений. Формирование новой культуры общества, живущего в гармонии с окружающим миром, соблюдающего законы природы, – одна из основных задач компании. В первую очередь необходимо научить людей ответственно относиться к своим действиям. Только таким образом мы сможем изменить ситуацию на планете к лучшему.