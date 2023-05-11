Глава Минфина США предупредила о риске подрыва глобального экономического лидерства страны

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что объявление дефолта в стране может подорвать мировое экономическое лидерство Вашингтона. Для предотвращения дефолта госпожа Йеллен в очередной раз призвала Конгресс повысить лимит государственного долга США в размере $31,4 трлн. Об этом она заявила на пресс-конференции в Ниигате (Япония).

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Фото: Sarah Silbiger, Reuters Джанет Йеллен

Фото: Sarah Silbiger, Reuters

«Дефолт поставит под угрозу достижения, над которыми мы так усердно работали в течение последних нескольких лет в процессе восстановления после пандемии. Дефолт может привести к подрыву глобального экономического лидерства США и поставить под вопрос нашу способность отстаивать интересы национальной безопасности»,— сказала госпожа Йеллен (цитата по сайту Минфина США).

Джанет Йеллен напомнила, что, согласно прогнозам Минфина, правительство США уже к 1 июня может лишиться возможности выполнять все свои финансовые обязательства, если лимит госдолга не повысят. «Этот прогноз подчеркивает необходимость того, чтобы Конгресс действовал как можно скорее»,— добавила она.

«По моей оценке — и по оценке всех экономистов — дефолт по обязательствам США приведет к экономической и финансовой катастрофе. Миллионы американцев могут потерять работу... Конгресс США увеличивал или сокращал лимит госдолга примерно 80 раз с 1960 года. Я призываю сделать это еще раз»,— заключила она.

На повышении потолка госдолга настаивает и администрация президента США Джо Байдена. Против выступают представители Республиканской партии. По данным Bloomberg, 43 сенатора Конгресса от республиканцев, включая лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла, выступили против повышения потолка госдолга без проведения бюджетных реформ.

Подробнее о переговорах Джо Байдена с республиканскими лидерами Конгресса — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Милена Костерева