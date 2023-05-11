В Екатеринбурге оштрафовали курганца, призывавшего свергнуть власть и убивать чиновников

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге осудил жителя Кургана, призывавшего к насильственному свержению власти и убийствам чиновников. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

Мужчина был признан виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб.

Напомним, в апреле военный суд в Екатеринбурге приговорил отставных старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учетного стола в здании мэрии Бакала (Челябинская область).

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