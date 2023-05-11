Курганца оштрафовали на 400 тыс. рублей за призывы к свержению власти

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Кургана, обвиняемому в публичных призывах к терроризму и экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд и следствие установили, что курганец призывал к насильственному свержению государственной власти и убийствам ее представителей. Преступление расследовали сотрудники следственного подразделения курганского УФСБ России. Приговор суда вступил в законную силу.