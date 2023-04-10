На Урале экс-сотрудников Росгвардии и МЧС осудили на 19 лет за поджог здания мэрии

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил отставных старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учетного стола в здании мэрии города Бакал (Челябинская область), сообщает ТАСС.

По данным издания, Роману Насрыеву назначено наказание на срок 19 лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Его также лишили специального звания «старший сержант полиции в отставке». Алексея Нуриева осудили на 19 лет с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев и также лишили специального звания «старшина внутренней службы в отставке». Первые четыре года мужчины будут отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, два жителя Бакала были задержаны 11 октября прошлого года по подозрению в поджоге администрации города, в здании находился военно-учетный стол. По версии следствия, ночью мужчины разбили окно на первом этаже здания и забросили в него два «коктейля Молотова».

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), но его переквалифицировали на ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ»). Также мужчин обвиняли по ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). УФСБ России по региону сообщало, что мужчины состояли в нескольких радикальных интернет-сообществах. Также мужчины являлись участниками рок-группы Room 32.

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