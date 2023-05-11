Виноградарское хозяйство семьи кубанского депутата ГД Демченко показало убыток в 2022 году

ООО «Кубаньвинагро» после двух лет работы показало убыток в 15 млн руб. Об этом говорится в финансовой отчетности компании, размещенной в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Выручка компании за этот же период не указана. Для сравнения, в 2021 году выручка предприятия составляла 105 тыс. руб., убыток — 4,6 млн руб.

Компания «Кубаньвинагро» зарегистрирована в ноябре 2020 года в Абинске (Краснодарский край). Основным видом деятельности является выращивание винограда, также компания может заниматься выращиванием зерновых и масленичных культур и производством вина. Руководителем общества указан Владимир Федотов, бенефициар — Иван Демченко.

Иван Демченко также является совладельцем еще более десяти компаний, включая ООО «Новосталь-М», которому принадлежит 99,99% Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ). Он является сыном основателя АЭМЗ, депутата Государственной думы от Краснодарского края Ивана Демченко.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что винодельческая компания «Шато де Талю» семьи бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в 2022 году утроила выручку до 341,4 млн руб. Однако чистый убыток увеличился на 9,8% и достиг 344,15 млн руб.

Чистый убыток винодельческой компании Сергея Галицкого — «Русский терруар» — сократился по итогам 2022 года до 9,8 млн руб. Выручка компании увеличилась до 86,2 млн руб. против 27,2 млн руб. в 2021 году.

Наталья Решетняк

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