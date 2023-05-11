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Коммерсантъ FM
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Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия после победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он помилует большую часть осужденных участников штурма Капитолия в январе 2021 года, если он одержит победу на президентских выборах в 2024 году.

«Я склоняюсь к тому, чтобы помиловать многих из них»,— сказал Дональд Трамп в ответ на соответствующий вопрос в ходе программы «Таунхолл» CNN. «Я бы сказал, большую их часть»,— добавил экс-президент.

6 мая фигуранта дела о нападении на Капитолий приговорили к рекордным 14 годам тюрьмы. Питера Шварца признали виновным в нападении на полицейских с перцовым баллончиков и стулом во время штурма Капитолия.

Кроме того, в ходе выступления Дональд Трамп попросил республиканцев допустить дефолт в случае, если демократы не пойдут на сокращение бюджета. «Я обращаюсь к республиканцам. Конгрессмены, сенаторы, если они не пойдут на значительные сокращения бюджета, вы должны допустить дефолт»,— заявил он.

Глава Минфина США Джанет Йеллен 1 мая в письме к лидерам Палаты представителей сообщила, что доступные ресурсы ее ведомства могут быть исчерпаны к 1 июня, если лимит госдолга не повысят: тогда США столкнутся с дефолтом по госдолгу уже этим летом. Как сообщил ранее Bloomberg, 43 сенатора-республиканца из Конгресса выступили против повышения потолка госдолга без проведения бюджетных реформ.

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