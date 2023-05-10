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В Энгельсском районе Саратовской области переизбрали главу собрания местных депутатов

Главой собрания депутатов Энгельсского района Саратовской области стала глава Терновского муниципального образования Наталья Сидоренко. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Решение приняли единогласно на внеочередном заседании собрания депутатов ЭМР под руководством одного из его представителей Александра Шувалова. В президиуме — глава района Дмитрий Плеханов.

Ранее собрание депутатов ЭМР возглавляла руководительница администрации Безымянского МО Елена Услонцева. Она стала одной из подозреваемых в смерти 10-летней девочки на детской площадке. На ребенка упали незакрепленные ворота для мини-футбола. Также фигурантом уголовного дела является глава ЭМР Дмитрий Плеханов — его подозревают в превышении должностных полномочий, выразившемся в получении муниципалитетом иномарки стоимостью 3,94 млн руб.

Дарья Васенина

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