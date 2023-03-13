Следствие попало в ворота

В Саратовской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора ООО «Энгельсремонт» Михаила Косова и главы администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района, спикера районного собрания депутатов Елены Услонцевой. Следствие считает их виновными в гибели ребенка на детской площадке в селе Титоренко. В 2021 году компания «Энгельсремонт» установила там ворота для мини-футбола, которые упали на 10летнюю девочку. Глава федерального СК Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи изучают причины гибели ребенка в Энгельсском районе

Фото: СУ СКР по Саратовской области Следователи изучают причины гибели ребенка в Энгельсском районе

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В пресс-службе СУ СК по Саратовской области сообщили о задержании экс-директора ООО «Энгельсремонт» Михаила Косова и главы Безымянского муниципального образования Энгельсского района, спикера районного собрания депутатов Елены Услонцевой. Господина Косова подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безо­пасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ); госпожу Услонцеву — в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Следствие полагает, что по их вине в селе Титоренко Безымянского МО Энгельсского района погибла 10летняя девочка. «Энгельс­ремонт» занимался благо­устройством детской площадки, где произошло ЧП, а Елена Услонцева подписала акт приема работ.

Первым о произошедшем в минувшую субботу сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. По его информации, ЧП произошло 11 марта в 15.21. Футбольные ворота упали на девочку, когда она раскачивалась, повиснув на их раме. Скорая помощь увезла ее в областную детскую больницу. Ребенок впал в кому.

«К сожалению, врачи не смогли помочь, из-за крайне тяжелых травм ребенок погиб»,— написал господин Костин в своем Telegram-канале.

Через несколько часов после инцидента сотрудники прокуратуры Саратовской области выяснили, что ворота не были закреплены.

«На спортивной площадке, расположенной на улице Школьной села Титоренко Энгельсского района, 10летняя девочка залезла на ворота для мини-футбола, и при раскачивании ребенка незакрепленные ворота вместе с ним упали и придавили его»,— уточнили в СУ СКР по региону.

Уголовные дела завели тем же вечером. О задержании подозреваемых сообщили через два дня.

Компания «Энгельсремонт» занималась благо­устройством детской площадки на улице Школьной возле дома № 30а в 2021 году. В тендере, размещенном на портале «Госзакупки», указано, что аукцион состоялся 26 июля. Контракт стоимостью 1,965 млн руб. подписан 17 августа. Отдельной строкой в нем указаны 100 анкерных болтов, которыми должны были прикрутить упавшие футбольные ворота и другие объекты на площадке.

Согласно данным kartoteka.ru, Михаил Косов был директором «Энгельс­ремонт» до конца 2021 года. Супруг нынешнего директора Дианы Мамедовой Ислам Мамедов рассказал «Ъ», что следователи опросили сотрудников организации и изъяли документацию, касающуюся подряда в поселке Титоренко. Также он уточнил, что госпожа Мамедова никакой ответственности за произошедшее не несет — она возглавила организацию только в конце 2021 года.

Ранее у «Энгельсремонта» уже были аналогичные контракты. В августе 2020 года компания занималась благоустройством детской площадки в селе Заветы Ильича Энгельсского района. Стоимость контракта составляла 2,057 млн руб.

Всего, по данным Seldon.Basis, у ООО 29 исполненных госконтрактов на общую сумму около 35 млн руб.

Заместитель начальника управления информации администрации Энгельсского района Галина Трушина не смогла прокомментировать «Ъ» возбуждение уголовного дела на Елену Услонцеву: «Не могу сказать. Я не участвовала ни в каких ­процессах».

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов написал в своем Telegram-канале, что поручил провести проверки и принять профилактические меры по всем аналогичным объектам.

«Остаемся на связи с мамой ребенка. Конечно, никакие слова не вернут семье дочь. Как отец я это прекрасно понимаю, разделяю боль от случившегося»,— написал господин Плеханов.

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая («Единая Россия») напомнила, что разговор о безопасности детских площадок и контролю за ней ведется уже давно.

«Но ведь эту трагедию можно было избежать! Достаточно было бы местным органам муниципального контроля провести проверку детских площадок! В связи с этим «Совет Матерей» и «Крепкая семья» запускают рейд по детским площадкам, проверим как закреплены все футбольные ворота, в каком состоянии детские площадки, горки, качели и т.д.»,— написала она в своем Telegram-канале.

Дарья Васенина