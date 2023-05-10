В воздухе Тюменской области из-за пожаров выявили опасные вещества

По результатам лабораторных проверок воздуха Тюменской области выявлены вредные вещества, сообщение об этом размещено в группе «ВКонтакте» регионального Роспотребнадзора. Опасные примеси в атмосфере обнаружены из-за природных пожаров, которые бушуют в области и соседних регионах.

По данным Роспотребнадзора, были исследованы 74 пробы на мелкодисперсные взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5, взвешенные вещества, азота диоксид, углерода оксид, сероводород, формальдегид, углерод (сажа), аммиак и другие. По результатам проверки в Тюмени, в селе Успенка и в деревне Черная речка зафиксировано превышения опасных веществ.

Напомним, в регионе действуют 11 лесных пожаров на площади 4,4 тыс. га, из них 4 лесных пожара локализованы, также действуют 4 ландшафтных пожара на площади 745 га. К тушению привлечены 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники. 10 мая Тюмень окутал смог от природных пожаров в Свердловской области.

Полина Хабарова

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