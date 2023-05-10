Смог от лесных пожаров в Свердловской области окутал Тюмень

Тюмень окутал смог от природных пожаров в Свердловской области, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Впрочем, как уточнили в правительстве, на состояние воздуха сказываются и четыре лесных пожара, действующих в Тюменском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смог над городом.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Смог над городом.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пояснил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, дым от пожаров в Тюменской области ветер уносит от столицы. Причина смога в том, что дымит граница со Свердловской областью.

Напомним, в Свердловской области действуют 57 лесных пожаров на площади 100 тыс. га. Локализовано всего 20 пожаров общей площадью 23,1 тыс. га. При этом 37 пожаров на площади 76,9 тыс. га не локализованы. В лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Диана Сунагатуллина

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