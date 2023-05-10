Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы (ЧЕ) по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года, сообщила пресс-служба Венгерской национальной ассоциации конькобежного спорта (Magyar Orszgos Korcsolyz Szvetsg; MOKSZ). Основная причина — отсутствие достаточных ресурсов для «качественной организации» соревнований.

«Из-за затяжного конфликта по соседству с нашей страной, его влияния на экономику и цен на энергоносители… MOKSZ после долгих размышлений отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года»,— указала пресс-служба ассоциации.

ЧЕ по фигурному катанию и танцам на льду 2023 года состоялся в финском Эспоо. ЧЕ-2024 должен был пройти в Будапеште. В 2025 году турнир должен принять Загреб.

Григорий Лейба