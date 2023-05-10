Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в Госдуме и Совете федерации денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора и связанных с ним международных документов. Решение о приостановке участия было принято до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В 2015 году Россия объявила о приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

ДОВСЕ устанавливал квоты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Их использование ограничивалось на территории действия договора. Договор подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант документа. Позже его ратифицировали четыре страны — Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия.

Подробнее о ситуации вокруг ДОВСЕ — в материале «Ъ» «Белоруссии досталось за Россию».

Олеся Павленко