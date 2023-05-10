КГБ Белоруссии рассказал о предотвращении терактов на 9 мая

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщили, что злоумышленники, задержанные за подготовку терактов в республике 9 мая, планировали использовать американскую взрывчатку. За организацией терактов, по версии ведомства, стоят «иностранные спецслужбы».

«Наши специалисты установили, что взрывные устройства являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С-4»,— сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, к подготовке терактов причастны несколько граждан Белоруссии в возрасте до 30 лет. «Молодежь, которая сейчас задержана и дает признательные показания, объединяет знакомство с еще одним гражданином Белоруссии. Он находится в Киеве и, получив задание от главного управления разведки Минобороны Украины»,— подчеркнул господин Тертель.

Ранее глава белорусского КГБ сообщил, что целью организаторов терактов было «всколыхнуть ситуацию» в республике, а задержанные за подготовку терактов «действовали по указанию иностранных спецслужб». Он подчеркнул, что по поручению президента Александра Лукашенко будет сделано все, чтобы спокойствие белорусов не было нарушено.

Александр Кислов