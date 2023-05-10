Суперкары McLaren станут гибридами с двигателями V8

Компания McLaren анонсировала создание новой силовой установки для будущих моделей марки.

Как сообщает британский автопроизводитель, перспективные спорткары, которые появятся в рамках программы развития Future of Performance, получат бензо-электрическую гибридную силовую установку.

В основу гибридов лягут бензиновые турбомоторы V6 и V8, разработанные совместно с британской инжиниринговой компанией Ricardo. Фирма будет поставлять для McLaren гибридные и негибридные двигатели.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой McLaren стал спорткар 750S — купе и открытая версия Spider, являющиеся модернизированным вариантом модели McLaren 720S, выпускавшегося с 2017 по 2022 годы.

Максим Вершинин

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