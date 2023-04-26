McLaren представил спорткар 750S

Компания McLaren представила новый спорткар 750S — купе и открытая версия Spider стали модернизированным вариантом модели McLaren 720S, выпускавшегося с 2017 по 2022 годы.

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Автомобиль, сохранив стиль предшественника, получил переработанный кузов, увеличенные воздухозаборники и более крупное активное антикрыло. За счет использования новых технологий и материалов, а также оптимизированной конструкции массу спорткара удалось снизить на 30 кг.

В основе 750S по-прежнему лежит карбоновый монокок MonoCage, но остальные элементы были доработаны. Новинка получила последнее поколение активной подвески Proactive Chassis Control с новыми пружинами и амортизаторами, а также переработанной геометрией подвески. Перенастроены рулевое управление и тормозная система, для которой впервые в качестве опции предложены карбон-керамические механизмы.

Мощность 4-литрового бензинового турбомотора V8 выросла с 720 л.с. до 750 л.с. за счет использования отдельных компонентов от двигателя суперкара McLaren Senna, а 7-ступенчатая роботизированная коробка передач получила новые настройки. Привод, как и предшественника, только задний.

Основными изменениями в салоне стали новые облегченные сиденья с углепластиковым каркасом безопасности и стационарная цифровая панель приборов, которая заменила прежний поворотный экран, а мультимедийная система получила обновленную графику и поддержку подключения смартфонов по Apple CarPlay.

Вместе с купе дебютировала открытая версия Spider — модель сохранила двухсекционный складной жесткий углепластиковый верх. За доплату карбоновую крышу можно дополнить панорамной секцией с электрохромным стеклом с изменяемой степенью прозрачности.

Поставки McLaren 750S клиентам начнутся с сентября 2023 года — весь тираж спорткара на первый год производства уже распродан. Стоимость новинки составляет от $324 тыс за купе и от $345 тыс за версию Spider.

Максим Вершинин

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