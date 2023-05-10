Совбез: Украина платит российским подросткам по 5–10 тыс. рублей за диверсии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин сообщил, что представители Украины платили российским подростам от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за осуществление диверсий на железной дороге. По его словам, в РФ с начала военной операции на Украине было зафиксировано более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди.

По его словам, за совершение диверсий с февраля 2022 года в России правоохранители часто задерживали «несовершеннолетних игроков виртуальных пространств».

«Выяснилось, что за диверсии, а это на секунду — особо тяжкое преступление, им платили от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок»,— сообщил господин Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, из-за участия в диверсиях «по сути, калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания». «Они наивно верят в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений»,— подчеркнул замсекретаря российского Совбеза.

В декабре прошлого года президент России Путин подписал закон о пожизненном заключении за диверсии. Согласно подписанным главой государства поправкам, статья «Содействие диверсионной деятельности» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненно. Наказание за «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организацию диверсионного сообщества» предусматривает ограничение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно. Участие в такой организации грозит сроком от 5 до 10 лет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов