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В Оренбурге сменился глава Северного округа

Кадровые перестановки произошли в администрации Оренбурга. Пост главы Северного округа занял Владимир Давыденко. Ранее он трудился в должности первого заместителя руководителя округа. Владимир Давыденко начал исполнять должностные обязанности с 5 мая. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Также 10 мая расторгнут трудовой договор с начальником управления по правовым вопросам Еленой Гребеневой»,– говорится в сообщении.

Обязанности начальника исполняет его заместитель Светлана Кирина. До этого стало известно о том, что глава управления ЖКХ Оренбурга покидает пост. Это было связано с его уголовным преследованием.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику предъявили халатность».

Георгий Портнов

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