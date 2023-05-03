Оставлен в силе приговор экс-мэру Отрадного

Отрадненский городской суд Самарской области повторно рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего градоначальника Александра Бугакова. В итоге он оставил ранее вынесенный приговор без изменения, а апелляционные жалобы экс-чиновника и его адвокатов без удовлетворения. Об этом сообщает прокуратура.

В июне прошлого года суд признал бывшего главу Отрадного виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Александру Бугакову назначили штраф в размере 100 тыс. руб. с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

Перед этим экс-мэр досрочно покинул пост «по собственному желанию». После этого Отрадненский городской суд, по требованию прокурора, постановил прекратить полномочия Александра из-за вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора. Позже кассационный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Тем временем выбрали нового главу Отрадного.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Александру Мецкеру будет Отрадный».

Георгий Портнов