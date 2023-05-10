Александр Розенбаум выразил поддержку Евгении Беркович и Светлане Петрийчук на концерте в Петербурге

В Санкт-Петербурге на концерте в честь Дня Победы певец и композитор Александр Розенбаум выступил со сцены БКЗ «Октябрьский» в защиту театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют по уголовному делу об оправдании терроризма, возбужденному из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». На записи, которую опубликовал Telegram-канал «Ротонда», музыкант признается поклонникам, что не смотрел постановку, однако отметил, что арестованные авторы написали «об обманутых женщинах русских» и высказал мнение, что правоохранительные органы «переборщили сильно» и добавил, что «пора заднюю включать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи… В кандалах двух девушек…» — заявил исполнитель.

Певец привел в пример фильм российской актрисы и кинорежиссера Веры Глаголевой «Одна война», где по сюжету идет речь о женщинах, родивших детей от немецких оккупантов. Господин Розенбаум отметил, он никогда не мог бы представить, что эту картину можно притянуть под статью «Оправдание фашизма», после чего в зале раздались аплодисменты.

Спектакль «Финист Ясный Сокол», который режиссировала Евгения Беркович по пьесе Светланы Петрийчук, рассказывает о вербовке доверчивых российских женщин террористами через сайты знакомств. Постановка получила две премии «Золотая маска», а также с успехом ставилась даже в Томской ВК-2 ФСИН РФ.

За девушек в суде поручились десятки знаменитостей, включая Олега Меньшикова и Константина Райкина. Однако фигурирующая в деле «деструктологическая экспертиза», по словам адвокатов обвиняемых, нашла в сценарии героизацию запрещенной ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России».

На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы арестовал Евгению Беркович и Светлану Петрийчук на два месяца. В Санкт-Петербурге по этому делу прошли обыски в квартире Елены Эфрос и Нины Катерли, матери и бабушки Евгении Беркович. У них изъяли компьютеры.

Андрей Кучеров

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