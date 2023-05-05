Драматург Светлана Петрийчук арестована по делу об оправдании терроризма

Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Наталья Чепрасова удовлетворила ходатайство следствия и арестовала на два месяца драматурга Светлану Петрийчук, сообщает ТАСС. Она обвиняется в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Состав преступления следствие обнаружило в ее пьесе «Финист Ясный Сокол», где рассказывается о россиянках, которые решили выйти замуж за исламистов и отправиться к ним в Сирию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Петрийчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Светлана Петрийчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С ходатайством в суд следствие обратилось сегодня, 5 мая. Необходимость ареста госпожи Петрийчук следователь объяснил тем, что она «может скрыться от следствия», передает издание Sota. Драматург свою вину не признает. Во время заседания она попросила не избирать меру пресечения в СИЗО. «Мои родители пенсионеры. Они находятся на моем полном обеспечении, как и моя сестра с ребенком»,— заявила она.

Второй обвиняемой по делу об оправдании терроризма проходит режиссер спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол» Евгения Беркович. Ранее сегодня суд также избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» вышел в 2020 году в театре «Дочери СОСО». В 2022 году постановка стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

Эрдни Кагалтынов