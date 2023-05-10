Путин внес «Россети» в список стратегически важных компаний

Российская энергетическая компания «Россети» внесена в перечень стратегически важных компаний. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о развитии публичного акционерного общества «Россети». Согласно документу, правительство России передаст в уставный капитал 107 тыс. обыкновенных акций компаний «Энергетик», 7,24 млн обыкновенных акций и 2,2 млн привилегированных акций «Электромагистрали» и 92 млн обыкновенных акций «Региональных электрических сетей» в порядке оплаты дополнительных акций.

Олеся Павленко