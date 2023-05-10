Porsche сделал 500-сильный спорткар 718 Spyder RS

Компания Porsche представила 718 Spyder RS — последнюю модификацию спорткара семейства Porsche 718 с двигателем внутреннего сгорания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Porsche 718 Spyder RS Weissach Package Фото: Porsche Porsche 718 Spyder RS Weissach Package Фото: Porsche Porsche 718 Spyder RS Weissach Package Фото: Porsche Следующая фотография 1 / 3 Porsche 718 Spyder RS Weissach Package Фото: Porsche Porsche 718 Spyder RS Weissach Package Фото: Porsche Porsche 718 Spyder RS Weissach Package Фото: Porsche

Новинка фактически объединила кузов Porsche 718 Spyder и агрегаты Porsche 718 Cayman GT4 RS, что позволило создать новую модификацию на базе двух уже существующих версий. Особенностью 718 Spyder RS стала карбоновая крышка багажника и облегченная компактная тканевая крыша, устанавливающаяся вручную.

Спорткар оснащается 500-сильным 3-литровым атмосферным оппозитным двигателем от нового Porsche 911 GT3, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK. Предусмотрена подвеска PASM c уменьшенным на 30 мм дорожным просветом.

В качестве опции для нового спорткара доступен Weissach Package с титановыми патрубками выхлопной системы от Porsche 935, карбоновым декором и отделкой салона материалом Race-Tex, 20-дюймовыми коваными магниевыми дисками, креслами с углепластиковым каркасом и рядом других опций.

На рынок Porsche 718 Spyder RS выйдет летом 2023 года. Стоимость спорткара составит от €156 тыс.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK