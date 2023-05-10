Основателя компании «Т-Платформа» приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии за мошенничество с поставками в МВД

Мещанский суд Москвы назначил два года и четыре месяца колонии общего режима основателю компании «Т-Платформа» Всеволоду Опанасенко. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 УК РФ) в поставках компьютерного оборудования в МВД. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всеволода Опанасенко отпустили на свободу в связи с отбытием срока. Его вместе с другими фигурантами дела также обязали возместить МВД РФ ущерб более 357 млн руб., а также выплатить штраф 300 тыс. руб.

Ранее обвинение запрашивало Опанасенко девять лет лишения свободы.

Всеволода Опанасенко задержали в 2019 году, с того момента он находился под домашним арестом. Его компания должна была поставить МВД компьютерную технику на сумму 357 млн руб. По данным следствия, к 2016–2017 годам, когда контракт закончился, технику так и не поставили.

Изначально дело в отношении Всеволода Опанасенко было возбуждено по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Позже его переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По делу также проходят экс-начальник управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров и глава одной из кафедр Воронежского университета МВД Оксаны Боковой.

«Т-Платформа» была признана банкротом в сентябре 2022 года из-за отсутствия имущества, которое могло бы покрыть долги компании перед кредиторами. В то же время банкротом был признан ее основатель Всеволод Опанасенко.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Гособвинение оценило компьютерную сделку».

Олеся Павленко