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Коммерсантъ FM
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Прокурор запросил 9 лет колонии для основателя «Т-Платформы» по делу о мошенничестве

Гособвинитель потребовал приговорить основателя компании—разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко к девяти годам колонии по делу о мошенничестве, а также назначить штраф в размере 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда ТАСС.

Всеволода Опанасенко задержали в 2019 году по делу о поставке компьютеров в МВД на сумму 357 млн руб. С того же года он под домашним арестом. Изначально дело в отношении Всеволода Опанасенко было возбуждено по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), позднее его переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Российский производитель суперкомпьютеров «Т-Платформы» был признан банкротом в сентябре 2022 года из-за отсутствия имущества, которое могло бы покрыть долги компании перед кредиторами, тогда же банкротом был признан Всеволод Опанасенко.

Компания «Т-Платформы» была основана в 2002 году. Всеволоду Опанасенко принадлежало 75% компании, остальные 25% были под контролем правительства.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Из суперкомпьютеров выгрузят субсидии».

Анастасия Ларина

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