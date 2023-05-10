«Инком» зафиксировал спад продаж жилья по доверенности в Москве

В Москве снизилась до 10% доля квартир, которые продаются по доверенности на вторичном рынке. Это на 7 п. п. ниже, чем осенью 2022 года, когда был зафиксирован пик таких продаж, сообщает РБК со ссылкой на данные «Инком-Недвижимость».

Как уточнили компании, в октябре 2022 года доля продаж квартир выросла до 17% вместо традиционных 5%. Сейчас эта доля снова снизилась. По данным «Инкома», каждый второй покупатель с настороженностью относится к подобным сделкам и отказывается от их заключения, понимая для себя риски, которые способны проявиться впоследствии. Чтобы повысить ликвидность такого жилья, собственники делают скидки в среднем на 5–15%.

Также доля продаж наследственных квартир вернулась к стандартному значению — 10%. Пик сделок с такими квартирами пришелся на 2020–2021 годы, но затем показатель стал снижаться.

По итогам 2022 года половина (50%) сделок со вторичным жильем совершалась по доверенности, что стало максимальным показателем за всю современную историю российского рынка недвижимости. Это результат спешной продажи своих квартир через посредников россиянами, уехавшими из страны. Уже к середине февраля ситуация на вторичном рынке стабилизировалась.

Подробности — в материале «Ъ» «Квартиры перешли к стагнации».

Лаура Кеффер