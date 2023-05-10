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Коммерсантъ FM
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Лавров: США готовят «армию свободной Сирии» для дестабилизации обстановки в стране

В Москве началась четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России. Фейсал Микдад, Мевлют Чавушоглу, Хосейн Амир Абдоллахиан и Сергей Лавров проводят переговоры для нормализации между Дамаском и Анкарой. В ходе четырехсторонней встречи Сергей Лавров заявил, что США приступили к созданию «армии свободной Сирии» в окрестностях сирийской Ракки с участием представителей местных арабских племен и боевиков ИГИЛ («Исламское государство»; запрещенная в РФ террористическая организация).

«Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР (Сирийская Арабская Республика.— "Ъ") для дестабилизации обстановки в стране»,— добавил Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он указал, что данную тему недавно обсуждали «наши военные коллеги», они договорились «о схеме совместных действий на этом направлении».

Для урегулирования турецко-сирийских отношений глава российского МИДа предложил создать «дорожную карту». Он также указал на необходимость восстановления логистических связей Дамаска и Анкары. «Если вы не возражаете против такой методологии, то оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект "дорожной карты" сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

В конце апреля в Москве прошли переговоры между главами оборонных ведомств России Сергеем Шойгу, Турции — Хулуси Акаром, Сирии — Али Махмудом Аббасом и Ирана — Мохаммадом Резой. Они также обсуждали ситуацию в Сирии и нормализацию сирийско-турецких отношений.

Турция с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году поддержала сирийскую оппозицию. Официальные отношения Анкары с Дамаском были разорваны в 2012 году. В последние годы стороны начали поддерживать контакты на уровне разведок.

Милена Костерева

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