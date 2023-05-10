Тела погибших моряков с горевшего у побережья Южной Кореи судна «Калтан» привезли в Россию

В Россию доставили тела четырех погибших моряков российского судна «Калтан», которое горело у берегов Южной Кореи. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Восточного МСУТ СКР.

«Факт подтверждаю»,— сказал представитель ведомства в ответ на соответствующий вопрос «РИА Новости».

21 апреля у южнокорейского города Ульсан загорелось российское судно «Калтан». На борту находилось 25 членов экипажа. 4 погибли, 21 моряк был эвакуирован. Спасшиеся члены экипажа прибыли во Владивосток 3 мая. По факту пожара возбудили уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Ущерб владельцу судна превысил 1 млн руб.

Олеся Павленко