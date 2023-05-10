Индекс Мосбиржи начал снижаться на фоне падения акций Сбербанка

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 2522,55 пункта, к 10:17, индекс РТС вырос на 0,36%, до 1022 пунктов. Рынок снижается на фоне падения котировок Сбербанка после дивидендной отсечки.

Лидеры снижения:

ПАО «Сбербанк» — 216,26 руб./акция (–8,35%), Сбербанк — 219 (–8,09%), Fix Price Group — 343,3 (–0,87%), «Русагро» — 737,2 (–0,75%), «Аэрофлот» — 35,96 (–0,53%).

В апреле акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 25 руб. за акцию. Банк направил на выплаты рекордные 565 млрд руб.

Олеся Павленко