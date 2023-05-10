Индекс Мосбиржи начал снижаться на фоне падения акций Сбербанка

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 2522,55 пункта, к 10:17, индекс РТС вырос на 0,36%, до 1022 пунктов. Рынок снижается на фоне падения котировок Сбербанка после дивидендной отсечки.
Лидеры снижения:
- ПАО «Сбербанк» — 216,26 руб./акция (–8,35%),
- Сбербанк — 219 (–8,09%),
- Fix Price Group — 343,3 (–0,87%),
- «Русагро» — 737,2 (–0,75%),
- «Аэрофлот» — 35,96 (–0,53%).
В апреле акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 25 руб. за акцию. Банк направил на выплаты рекордные 565 млрд руб.