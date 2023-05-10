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Коммерсантъ FM
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Пакистан хочет закупать нефть из России за юани на постоянной основе

Пакистан планирует заключить с Россией долговременное соглашение о закупке нефти за юани. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан. Пока Пакистан разместил заказ на одну партию российской нефти, которую оплатил в долларах.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что если это станет долгосрочным соглашением, то оплата будет в (пакистанских) рупиях и китайской валюте. Возможно, нам придется увеличить размер валютного свопа (операция по покупке валюты с обязательством по ее последующей продаже на конкретную дату.— "Ъ"), чтобы мы могли воспользоваться другими возможностями, которые могут появиться»,— уточнил господин Хан.

Россия в январе объявила о «концептуальных договоренностях» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов. Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребности в сырой нефти. В апреле Пакистан разместил первый заказ на поставку российской нефти. На первых этапах российскую нефть будет перерабатывать пакистанская Refinery Limited.

Лаура Кеффер

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