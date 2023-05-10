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Коммерсантъ FM
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«Известия»: правительство России поручило запустить льготную ипотеку в Арктической зоне

Минфин, Минстрой и Минвостокразвития должны запустить программу льготной ипотеки в регионах Арктической зоны. Соответствующее распоряжение выдал вице-премьер России Юрий Трутнев. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

По информации газеты, к 12 мая ведомства должны «сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием» по вопросу запуска арктической ипотеки и доложить об этом в правительство.

Как пишут «Известия», с инициативой распространить на Арктику дальневосточную ипотеку под 2% выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года. В разговоре с изданием он заявил, что льготная ипотека в Арктике позволит улучшить демографическую ситуацию в регионе и сократить отток населения.

О возможном запуске программы арктической ипотеки Юрий Трутнев говорил в апреле 2022 года. Тогда он оценил возможные госзатраты на программу в 4 млрд руб.

В Арктическую зону России входят Архангельская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярский край.

Олеся Павленко

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