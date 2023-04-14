Трутнев оценил арктическую ипотеку в 4 млрд руб. бюджетных средств

На распространение механизма дальневосточной ипотеки в Арктической зоне России потребуется 4 млрд руб. из федерального бюджета, сообщил вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Теоретически получение таких средств возможно, отметил вице-премьер.

«Стоит это распространение механизмов (дальневосточной ипотеки.— ''Ъ'') на Арктическую зону 4 млрд (руб.— ''Ъ''). Можем ли мы получить дополнительные 4 млрд бюджетных средств для того, чтобы эту программу инициировать? Теоретически — да»,— ответил господин Трутнев на соответствующий вопрос на встрече со студентами Северного Арктического федерального университета в Архангельске (цитата по ТАСС). «Сейчас не очень простое время для того, чтобы увеличивать расходы федерального бюджета, но мы попробуем»,— пообещал Юрий Трутнев.

Также сегодня, 14 апреля, он провел заседание президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Программа «Дальневосточная ипотека» начала действовать в 2019 году, в конце 2022 года ее продлили до 2030 года. Когда началась работа по дальневосточной ипотеке, финансирование госпрограммы на всю страну было около 5 млрд руб., сейчас оно составляет около 70 млрд руб., напомнил Юрий Трутнев. В рамках программы предоставляется льготная ипотека под 2%.

По данным на декабрь 2022 года, за три года действия программы было выдано свыше 55 тыс. кредитов. На реализацию программы дальневосточной ипотеки в 2023 году выделяется 20 млрд руб.

Мария Федотова