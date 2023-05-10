Маск не подтвердил, что заключил соглашение о запуске в Twitter шоу с телеведущим Карлсоном

Владелец Twitter Илон Маск прокомментировал заявление американского телеведущего Такера Карлсона, анонсировавшего запуск шоу в соцсети. Господин Маск уточнил, что не заключал с ведущим никаких соглашений.

«Я хочу прояснить, что мы не подписывали никаких соглашений. На Такера распространяются те же правила и вознаграждения, что и на всех создателей контента»,— написал бизнесмен в Twitter. Он добавил, что в этой соцсети, «в отличие от улицы с односторонним движением, люди могут взаимодействовать, критиковать и опровергать все, что им говорят».

24 апреля Fox News объявила о прекращении сотрудничества с господином Карлсоном. Он был политическим обозревателем, известным своими консервативными взглядами и в числе прочего активной критикой президента США Джо Байдена. Вчера, 9 мая, Такер Карлсон сообщил о планах перезапустить в Twitter свое шоу, которое последние шесть лет выходило на Fox News. Журналист также раскритиковал американские СМИ, обвинив их во лжи. Ранее он говорил о цензуре в американских СМИ.

Лаура Кеффер