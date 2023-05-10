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Коммерсантъ FM
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Сирия и Саудовская Аравия возобновляют работу посольств

Саудовская Аравия и Сирия объявили о взаимном возобновлении работы своих дипломатов. Эр-Рияд закрыл свое посольство в Дамаске в 2012 году на фоне гражданской войны в Сирии.

Саудовская Аравия объяснила свое решение «братскими связями, объединяющими народы» двух стран, стремлением «внести вклад в развитие общеарабской деятельности и укрепление мира и безопасности в регионе», а также решение принять Дамаск в Лигу арабских государств (ЛАГ).

Заявление распространило министерство иностранных дел королевства в Twitter. О решении Дамаска также открыть посольство в Эр-Рияде сообщил представитель МИД Сирии госагентству SANA.

Главы МИДов стран—членов ЛАГ решили вернуть Сирию в состав альянса 7 мая. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после того как в стране начался вооруженный конфликт.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сирия восстанавливает семейные связи».

Леонид Уварчев

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