Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Верхней Пышме в честь Дня Победы прошло шествие военной техники

В Верхней Пышме (Свердловская область) на площади перед дворцом культуры «Металлург» в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло шествие военной техники.

Предыдущая фотография
Шествие исторической военной техники

Шествие исторической военной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot;

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники

Шествие исторической военной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 3

Шествие исторической военной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Артиллерийский тягач С-65 «Сталинец», мотоцикл М-72, самоходную артиллерийскую установку СУ-76М, бронеавтомобиль БА-20, грузовики ГАЗ-АА и ЗИС-5 и другую военную технику представил музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

В конце мероприятия выступила пилотажная группа "Русь" из пяти учебных самолетов Л-39 «Альбатрос».

В Екатеринбурге в честь Дня Победы на площади 1905 года около 2 тыс. человек промаршировали под знаменитые песни военных лет. Зрителям представили механизированную колонну во главе с танком Т-34.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Фотогалерея

День Победы в Верхней Пышме

Предыдущая фотография
Участники шествия исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Участники шествия исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

По Успенскому проспекту Верхней Пышмы проехали 33 единицы техники: танки, включая Т-34, самоходные установки, грузовые автомобили с вооружениями, бронеавтомобили и другие боевые машины

По Успенскому проспекту Верхней Пышмы проехали 33 единицы техники: танки, включая Т-34, самоходные установки, грузовые автомобили с вооружениями, бронеавтомобили и другие боевые машины

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot;

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

&quot;Праздничный парад дает нам особую возможность воссоздать историю Победы, рассказать о ней детям и внукам, низко поклониться фронтовикам и труженикам тыла&quot;,— отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

"Праздничный парад дает нам особую возможность воссоздать историю Победы, рассказать о ней детям и внукам, низко поклониться фронтовикам и труженикам тыла",— отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot; на самолетах Л-39 &quot;Альбатрос&quot;

Выступление пилотажной группы "Русь" на самолетах Л-39 "Альбатрос"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев (слева) и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель (справа)

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев (слева) и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot; в Верхней Пышме

Выступление пилотажной группы "Русь" в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot;

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot;

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители на VIP-трибуне

Зрители на VIP-трибуне

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Военный оркестр

Военный оркестр

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot;

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы &quot;Русь&quot;

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 26

Участники шествия исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

По Успенскому проспекту Верхней Пышмы проехали 33 единицы техники: танки, включая Т-34, самоходные установки, грузовые автомобили с вооружениями, бронеавтомобили и другие боевые машины

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

"Праздничный парад дает нам особую возможность воссоздать историю Победы, рассказать о ней детям и внукам, низко поклониться фронтовикам и труженикам тыла",— отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь" на самолетах Л-39 "Альбатрос"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев (слева) и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь" в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители на VIP-трибуне

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Военный оркестр

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление пилотажной группы "Русь"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...