В Верхней Пышме в честь Дня Победы прошло шествие военной техники

В Верхней Пышме (Свердловская область) на площади перед дворцом культуры «Металлург» в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло шествие военной техники.

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Артиллерийский тягач С-65 «Сталинец», мотоцикл М-72, самоходную артиллерийскую установку СУ-76М, бронеавтомобиль БА-20, грузовики ГАЗ-АА и ЗИС-5 и другую военную технику представил музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

В конце мероприятия выступила пилотажная группа "Русь" из пяти учебных самолетов Л-39 «Альбатрос».

В Екатеринбурге в честь Дня Победы на площади 1905 года около 2 тыс. человек промаршировали под знаменитые песни военных лет. Зрителям представили механизированную колонну во главе с танком Т-34.

Полина Хабарова

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