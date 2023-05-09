В Екатеринбурге прошел парад в честь дня Победы

В Екатеринбурге на площади 1905 года прошел традиционный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Около 2 тыс. человек промаршировали под знаменитые песни военных лет, зрителям представили механизированную колонну во главе танка Т-34.

Первыми на празднование прибыли ветераны. Парад торжественно открыли военнослужащие роты почетного караула Центрального военного округа (ЦВО), внеся государственный флаг России и копию Знамени Победы. Была представлена историческая и современная военная техника. Впервые в колонне Парада участвовали боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», бронеавтомобили «Астейс», боевые машины РСЗО «Торнадо-Г».

В Историческом сквере в 18:30 состоится праздничный концерт «Дорога к Победе», ведущим которого будет актер и музыкант Александр Устюгов. На нем выступят Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Напомним, с 05:00 и до окончания торжественных мероприятий 9 мая на центральных улицах перекрыто движение автомобилей. Метрополитен работает до 01:00 10 мая.

Полина Хабарова

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