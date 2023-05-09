В Белгородской области сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, последствия возможных разрушений сейчас уточняются.

«В Грайворонском городском округе сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— сообщил губернатор в Telegram.

Вчера, 8 мая, под обстрел попали восемь населенных пунктов в Белгородской области: село Казначеевка, город Валуйки, село Бирюч, хутор Панков, село Сподарюшино, хутор Леоновка, поселок Красное, город Шебекино. Во время обстрела Шебекино были ранены пять местных жителей: они получили колотые ранения легкой степени тяжести.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина