В Екатеринбурге начался парад Победы

В Екатеринбурге начался парад в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 05:00 и до окончания торжественных мероприятий 9 мая на центральных улицах перекрыто движение автомобилей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Метрополитен будет работать до 01:00 10 мая.

Для движения транспорта с 05:00 перекрыты следующие участки:

• Ул.Окраинная, от Палисадной до Дорожной;

• Ул. Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;

• Ул. Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

• Ул. Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;

• Ул. Московская, от Патриса Лумумбы до Ленина;

• Пандусы транспортной развязки на ул. Московской.

С 06:00 и до окончания всех мероприятий закрыто движение на участках:

• По проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;

• Ул. 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

• Ул. Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;

• Ул. Толмачева, от Ленина до Первомайской;

• Ул. Пушкина, от Малышева до Ленина;

• Ул. Маршала Жукова, от Челюскинцев до Ленина;

• Ул. Вайнера, от Антона Валека до Ленина;

• Ул. Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

• Ул. Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.

В праздничный день с 19:00 движение будет ограничено на участках:

• Ул. 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;

• Ул. Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

• Ул. Малышева, от Розы Люксембург до Московской;

• Ул. Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава общественного транспорта к 21:00 на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

• Ул. Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

• Проспекта Ленина, у Театра оперы и балета;

• Проспекта Ленина, от Вайнера до Московской;

• Ул. Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

• Ул. Малышева, в районе перекрестка Малышева и 8 Марта;

• Ул. Белинского, в районе перекрестка Белинского и Малышева.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге состоится праздничный концерт «Дорога к Победе», ведущим которого будет актер и музыкант Александр Устюгов. На нем выступят Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Мероприятие начнется в Историческом сквере в 18:30.

Подробнее о праздничной программе — в материале «Shaman, "Земляне" и раритетная техника»

Полина Хабарова

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