В Екатеринбурге начался парад Победы

В Екатеринбурге начался парад в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 05:00 и до окончания торжественных мероприятий 9 мая на центральных улицах перекрыто движение автомобилей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Метрополитен будет работать до 01:00 10 мая.
Для движения транспорта с 05:00 перекрыты следующие участки:
• Ул.Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
• Ул. Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
• Ул. Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
• Ул. Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
• Ул. Московская, от Патриса Лумумбы до Ленина;
• Пандусы транспортной развязки на ул. Московской.
С 06:00 и до окончания всех мероприятий закрыто движение на участках:
• По проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;
• Ул. 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
• Ул. Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
• Ул. Толмачева, от Ленина до Первомайской;
• Ул. Пушкина, от Малышева до Ленина;
• Ул. Маршала Жукова, от Челюскинцев до Ленина;
• Ул. Вайнера, от Антона Валека до Ленина;
• Ул. Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
• Ул. Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.
В праздничный день с 19:00 движение будет ограничено на участках:
• Ул. 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;
• Ул. Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
• Ул. Малышева, от Розы Люксембург до Московской;
• Ул. Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава общественного транспорта к 21:00 на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;
• Ул. Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
• Проспекта Ленина, у Театра оперы и балета;
• Проспекта Ленина, от Вайнера до Московской;
• Ул. Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
• Ул. Малышева, в районе перекрестка Малышева и 8 Марта;
• Ул. Белинского, в районе перекрестка Белинского и Малышева.
Напомним, 9 мая в Екатеринбурге состоится праздничный концерт «Дорога к Победе», ведущим которого будет актер и музыкант Александр Устюгов. На нем выступят Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Мероприятие начнется в Историческом сквере в 18:30.
Подробнее о праздничной программе — в материале «Shaman, "Земляне" и раритетная техника»