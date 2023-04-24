В Екатеринбурге на концерте в честь Дня Победы выступит Shaman

Хедлайнером концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге станет певец Shaman. Об этом сообщили в прессс-службе Фонда святой Екатерины. Также перед уральцами выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Концерт начнется в историческом сквере города 9 мая в 18:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Напомним, ведущим праздничного концерта «Дорога к Победе» станет актер и музыкант Александр Устюгов. Режиссером программы стал актер и шоумен Роман Постовалов.

Напомним, в этом году в День Победы не будет проводиться шествие «Бессмертный полк». Парад Победы в Екатеринбурге традиционно пройдет на площади 1905 года, но салют запустят только с одной точки вместо трех — с акватории Городского пруда.

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