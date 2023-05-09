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Коммерсантъ FM
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Мельник раскритиковал посла Украины в ФРГ за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в Германии Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене 8 мая ко Дню Победы. Он также назвал «пощечиной предкам» решение дипломата не требовать от Бундестага создания мемориала «украинским жертвам нацистского террора». Господин Мельник считает, что господин Макеев бросил ему «перчатку в лицо» и «топчет ногами» его наследие на посту посла.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора»,— сказал господин Мельник в интервью RND.

Украинское посольство 7 мая сообщило, что сознательно отказывается в 2023 году возлагать венки и цветы на советских мемориалах или на местах с советской символикой в Берлине. Дипломаты вместо этого решили посетить германский мемориал «Нойе вахе» памяти жертв войны и тирании.

Андрей Мельник работал послом Украины в Германии в 2014–2022 годах. Он отметился рядом скандальных высказываний. В частности, дипломат называл канцлера Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев в мае 2022 года и выступал в защиту Степана Бандеры. С ноября 2022 года занимает пост замглавы МИД Украины. Господин Мельник возлагал цветы в парке Тиргартен в том числе в 2022 году — уже после того, как Россия ввела войска на Украину.

Леонид Уварчев

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