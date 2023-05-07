Украинские дипломаты не будут возлагать цветы на советских мемориалах в Берлине

Украинское посольство в Германии заявило, что сознательно отказывается в 2023 году возлагать венки и цветы на советских мемориалах или на местах с советской символикой в Берлине. Дипломаты вместо этого посетят германский мемориал «Нойе вахе» памяти жертв войны и тирании вместе с правящим бургомистром Берлина Каем Вегнером. Суд ранее отменил запрет на украинскую и российскую символику на мемориалах в столице Германии.

Дипмиссия объяснила свое решение вооруженным конфликтом с Россией. По мнению посольства, на мемориалах «ретранслируется сталинская и российская пропаганда». В качестве примера дипломаты приводят такие фразы как «За Родину», «За Сталина», «Великая Отечественная», «1941–1945».

Украинские дипломаты также планируют вместе с немецкими депутатами посетить историческое здание рейхстага и осмотреть оставленные там солдатами Красной армии в 1945 году надписи. Вечером они примут участие в памятном шествии.

Решение по смене формата в памятных мероприятиях принял посол Алексей Макеев. Его предшественник Андрей Мельник в 2022 году возложил венок на советском мемориале в парке Тиргартен.

Берлинские власти ранее ввели запрет на российскую, украинскую и советскую символику на территории мемориалов советским воинам в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Аналогичные ограничения действовали в 2022 году. Административный суд отменил запрет — сначала для украинской, а после и для российской символики. Берлинская полиция решила обжаловать решение только по отношению к символам РФ.

Леонид Уварчев