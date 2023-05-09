Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В США произошло больше 200 случаев массовой стрельбы за 128 дней с начала года

В первые 128 дней 2023 года в США произошло свыше 200 случаев массовой стрельбы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она обратила внимание, что в среднем такие инциденты происходят чаще, чем один раз за сутки. В общей сложности от «актов насилия с применением огнестрельного оружия» погибли больше 14 тыс. человек.

«Это кризис, который республиканцы в Конгрессе отказываются разрешать. Мы говорим об убийце детей номер один в Америке, а республиканцы в Конгрессе заявляют, что мы ничего не можем с этим поделать»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Пресс-секретарь отметила, что общественные места — такие, как школы, торговые центры, церкви, кинотеатры,— подвергаются атакам с применением боевого оружия. «Речь идет о защите наших детей, о защите наших культовых учреждений, о защите нашей повседневной жизни»,— добавила она. Она призвала Конгресс ужесточить обращение огнестрельного оружия в США, как об этом просит президент.

Последний громкое преступление с массовой стрельбой произошло в торговом центре в пригороде Далласа (штат Техас). Мужчина застрелил восемь человек и ранил еще не меньше семерых. Подозреваемый был убит полицией.

Об оружейном лобби в США — в публикации «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...