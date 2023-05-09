В США произошло больше 200 случаев массовой стрельбы за 128 дней с начала года

В первые 128 дней 2023 года в США произошло свыше 200 случаев массовой стрельбы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она обратила внимание, что в среднем такие инциденты происходят чаще, чем один раз за сутки. В общей сложности от «актов насилия с применением огнестрельного оружия» погибли больше 14 тыс. человек.

«Это кризис, который республиканцы в Конгрессе отказываются разрешать. Мы говорим об убийце детей номер один в Америке, а республиканцы в Конгрессе заявляют, что мы ничего не можем с этим поделать»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Пресс-секретарь отметила, что общественные места — такие, как школы, торговые центры, церкви, кинотеатры,— подвергаются атакам с применением боевого оружия. «Речь идет о защите наших детей, о защите наших культовых учреждений, о защите нашей повседневной жизни»,— добавила она. Она призвала Конгресс ужесточить обращение огнестрельного оружия в США, как об этом просит президент.

Последний громкое преступление с массовой стрельбой произошло в торговом центре в пригороде Далласа (штат Техас). Мужчина застрелил восемь человек и ранил еще не меньше семерых. Подозреваемый был убит полицией.

Об оружейном лобби в США — в публикации «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев